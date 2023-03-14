Открыты две близкие экзопланеты, похожие на Землю

Планеты, похожие на Землю ищут очень активно, чтобы понять, как сформировалось пока единственное известное нам обитаемое небесное тело, почему жизнь возникла именно здесь и может ли она появиться в других мирах.

Последние дни дали сразу два подобных открытия.

На расстоянии в 72 световых года найдена планета почти такого же размера, как Земля — K2-415. Исследование было принято к публикации в The Astronomical Journal и доступно на сервере препринтов arXiv.

Когда экзопланета проплывает перед звездой, часть света звезды затмевается. У небольших, тусклых и холодных звезд — красных карликов — обитаемая зона находится намного ближе, чем у таких звезд, как Солнце. Это означает, что планета проходит перед звездой чаще — так ее проще заметить. Однако маленькие экзопланеты найти труднее, чем большие, поэтому недавнее открытие крайне важно.

Экзопланета K2-415b в 1,015 раза больше радиуса Земли и вращается вокруг одного из самых маленьких красных карликов — масса звезды K2-415 составляет всего 16% от массы Солнца. Хотя экзопланета размером с Землю, ее масса намного выше, примерно в три раза больше, чем у Земли. Это означает, что K2-415b плотнее Земли. И она намного ближе к своей звезде: ее орбитальный период составляет всего четыре дня. Для комфортной жизни там все же слишком жарко — К2-415b находится прямо за краем обитаемой зоны. Это может означать, что у нее есть атмосфера — что-то вроде венерианской.

Так что мы вряд ли найдем признаки жизни на К2-415б. Но открытие показывает отличный прецедент для поиска небольших планет, которые могут быть потенциально обитаемыми. Хотя подтверждено более 5200 экзопланет, менее 1,5% из них имеют массу меньше двух земных.

При этом на днях была открыта еще одна небольшая экзопланета прямо в зоне обитаемости, и всего на расстоянии 31 светового года от нас. И из них, возможно, дюжина вращается вокруг своих звезд на расстоянии, где вода может находиться в жидком состоянии. А значит, здесь могут проходить химические реакции, способствующие зарождению и развитию жизни.

Планета была найдена возле красного карлика Вольф 1069. Масса недавно открытой планеты, которую назвали Wolf 1069b, в 1,36 раза превышает массу Земли. Она обращается вокруг звезды за 15,6 дня на расстоянии, эквивалентном одной пятнадцатой части расстояния между Землей и Солнцем. Ученые предполагают, что у планеты может быть горячее ядро, а значит, магнитное поле, которое может удержать и защитить атмосферу.

Правда, из-за близости к своей звезде планета, скорее всего, не вращается: с одной стороны у нее вечная ночь, а с другой — вечный день. Но и такие планеты, теоретически, вполне могут быть обитаемы. Особенно в районе средней по температуре сумеречной линии. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.