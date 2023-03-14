Химики создали в лаборатории новый тип льда
Исследователи обнаружили новый тип льда, который больше похож на жидкую воду, чем на любой другой известный лед, сообщает Университетский колледж Лондона (США).
Этот лед аморфен, то есть его молекулы находятся в неорганизованной форме, а не четко упорядочены, как в обычном кристаллическом льду. Аморфный лед, хоть и редок на Земле и бывает только в верхних холодных слоях атмосферы, часто встречается в космосе — в холодной космической среде льду не хватает тепловой энергии для образования кристаллов.
Исследовательская группа использовала процесс, называемый шаровой мельницей, энергично встряхивая обычный лед вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до -200°C. Вместо небольших кусочков обычного льда, в результате была получена новая аморфная форма, которая имела ту же плотность, что и жидкая вода. Новую субстанцию назвали «аморфным льдом средней плотности» (MDA). Ученые до этого уже создавали аморфный лед, но такой плотности, средней, — впервые.
MDA (который выглядит как мелкий белый порошок) может существовать внутри ледяных спутников внешней Солнечной системы. Гравитационные силы от газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, могут оказывать на обычный лед похожее воздействие, какое ученые воспроизвели в лаборатории. Кроме того, команда обнаружила, что когда MDA нагревался и перекристаллизовывался, он выделял необычайное количество тепла. Это означает, что он может вызвать тектонические движения и «ледяные толчки» в многокилометровом ледяном покрове таких спутников, как Ганимед.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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