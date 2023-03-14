Новые генномодифицированные черви светятся в ответ на загрязнение воздуха

Ученые из Университета Турку (Финляндия) создали два трансгенных варианта нематоды Caenorhabditis elegans.

Эти круглые черви длиной в миллиметр чувствуют запах токсичных биологических или синтетических соединений. Они реагируют, производя зеленый флуоресцентный белок (GFP) в течение 24 часов. Чем выше уровень вредных веществ, тем больше белка производят черви и, следовательно, тем больше они светятся. Статья об исследовании опубликована в журнале Pathogens.

Было обнаружено, что черви стабильно флуоресцировали при воздействии вредных веществ: например, черной плесени, агрессивных химических веществ из чистящих средств и летучих органических соединений, образующихся в старых пластиковых напольных покрытиях. Если токсичных веществ было слишком много, черви умирали, перед этим ярко светясь.

«Нематоды не могут сказать нам, какие токсичные соединения содержатся в воздухе, но они могут дать непредвзятое мнение о рисках для здоровья и о необходимости более тщательных исследований», — сказала ведущий автор исследования Пяйви Коскинен.