К Солнцу приблизилась еще одна большая комета

Комета 96P/Machholz 1 диаметром 6 километров сейчас находится очень близко к Солнцу — внутри орбиты Меркурия, пишет Space.com.

Хвосты комет в основном состоят из газа, который вылетает из замороженной глыбы, нагреваемой Солнцем. В 2008 году анализ этого материала показал, что 96P/Machholz 1 содержит менее 1,5% от ожидаемого уровня газа циана и мало углерода. Это привело астрономов к выводу, что комета может быть незваным гостем из другой солнечной системы.

Впервые заметил комету астроном-любитель Дон Маххольц в 1986 году с помощью самодельного телескопа. Большинство комет, летящих на Солнце, имеют ширину менее 10 метров и, следовательно, сгорают при приближении к нашей звезде.

Но размер Machholz 1, по-видимому, защищает ее от полного испарения. С момента обнаружения она совершила пять близких проходов вокруг Солнца. Ледяной гость снова приблизился к Солнцу 31 января. Тогда комета была в три раза ближе к нашей звезде, чем Меркурий.

Комета, возможно, оказалась на своей странной орбите после того, как была выброшена из своей родной солнечной системы гравитацией гигантской планеты. Затем, после долгого блуждания по космосу, случайное сближение с Юпитером могло изменить ее траекторию, чтобы заманить в гравитационную ловушку вокруг нашего Солнца. Но есть и другие теории, которые предполагают, что комета могла образоваться в малоизученных регионах Солнечной системы и ее циан был выброшен в результате путешествий вокруг Солнца.