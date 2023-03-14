Факторы, влияющие на тягу к алкоголю, закладываются еще в детстве

Проведенные ранее исследования показывают, что на благополучие человека (на его образованность, успешное трудоустройство, размер зарплаты и даже продолжительность жизни) могут влиять личностные черты.

В своей работе ученые ВШЭ проверили, как «большая пятерка» самых важных личностных черт влияет на склонность к алкоголизму: открытость новому опыту (любознательность, креативность), ответственность (исполнительность, самодисциплина), экстраверсия (общительность, уверенность в себе, активность), доброжелательность (готовность сотрудничать, идти на компромиссы) и эмоциональная стабильность (уровень тревожности, импульсивность). Статья с результатами опубликована в Journal of Comparative Economics.

Работа проводилась на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS) за 2016–2018 годы, использовалась информация о более чем 10 тысячах респондентов: их пол, возраст, образование, доход, семейный статус, место жительства, национальность, религиозная принадлежность и так далее. Участников в числе прочего спрашивали, употребляют ли они алкоголь и пили ли его в последние 30 дней. Если на второй вопрос респондент давал положительный ответ, его спрашивали о типе спиртного, количестве выпитого и частоте употребления. Отдельным блоком шли вопросы, выявляющие особенности личности.

Результаты показали, что с учетом крепости напитков мужчины пьют вчетверо больше женщин. Чаще всего употребляют люди в возрасте 30–39 лет (более половины ответили, что пили хотя бы раз за последний месяц), а выпускники колледжей и университетов более умеренны в отношении спиртного, чем люди без диплома.

Среди воздерживающихся от употребления значительно больше людей с высоким уровнем ответственности и доброжелательности и меньше экстравертов. Похожим образом влияют эти личностные черты и на количество алкоголя. Те, кто входит в четверть наиболее исполнительных и дисциплинированных, пьют в среднем вдвое меньше остальных. Эмоциональная нестабильность, напротив, дает значительную прибавку к среднему объему потребления.

Черты характера закладываются еще в детстве, в семье, и со временем их изменить все сложнее. Но они влияют на очень разные социально-экономические показатели — от решения учиться в университете и выбора карьеры до склонности к вакцинации и рискованному поведению.