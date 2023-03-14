Ученые смогли «омолодить» кроветворную систему мышей и замедлить старение
Согласно недавним исследованиям, молодая кровь оказывает омолаживающее действие при переливании в пожилые тела.
Многие ученые ищут отличительные черты молодой крови, которые можно захватить или воспроизвести и поместить в таблетку. Но что, если просто омолодить систему, производящую кровь?
Омоложение крови изнутри теперь может быть достижимо, уверены ученые из Колумбийского университета (США). Их исследование опубликовано в журнале Nature Cell Biology. Они обнаружили, что противовоспалительный препарат, уже одобренный для использования при ревматоидном артрите, может обратить вспять некоторые эффекты старения кроветворной системы.
Все клетки крови в организме создаются небольшим количеством стволовых клеток, находящихся в костном мозге. Со временем они начинают меняться: они производят меньше эритроцитов (что приводит к анемии) и меньше иммунных клеток (что повышает риск инфекции и препятствует усилиям по вакцинации). Также у них возникают проблемы с поддержанием целостности геномов. что может привести к раку крови.
Один воспалительный сигнал, появляющийся при поврежденной костного мозга, IL-1B, имел решающее значение для управления этими признаками старения. Блокирование его препаратом замечательно вернуло стволовые клетки крови в более молодое и здоровое состояние.
В настоящее время исследователи пытаются выяснить, работают ли те же процессы у людей и будет ли омоложение стволовых клеток в более раннем возрасте еще более эффективной стратегией.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
-
Светлана Репина
Военный историк Кнутов: маневры американского бомбардировщика неподалеку от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерной войны
Военный историк Юрий Кнутов считает, что маневры американского бомбардировщика B-52Н на небольшом расстоянии от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерного конфликта.Подробнее...
-
-