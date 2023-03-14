Нейрофизиологи ответили, почему людям разных взглядов так сложно понять друг друга

Иногда кажется, что люди придерживающиеся разных политических, религиозных и моральных убеждений просто не слышат друг друга, один и тот же предмет одни видят как будто черным, а другие белым.

На самом деле это почти что так и есть: мозг людей с разными взглядами реагирует на одно и то же по-разному. То есть невозможность понять человека с другими взглядами заложена в нашей биологии?

Ученые из Университета Брауна (США) исследовали, как реагирует мозг либералов и консерваторов в ответ на информацию о спорных и острых общественных проблемах. Научная статья вышла в Science Advances.

Авторы работы помещали в томограф 44 добровольца разных политических взглядов. Сначала им показывали нейтральный новостной ролик об абортах, а затем жаркие дебаты вице-президентской кампании 2016 года о полиции и иммиграции. Аборты, жесткое обращение полиции с подозреваемыми и отношение к иммигрантам — это острые сейчас для США темы, вызывающие борьбу мнению. Во втором эксперименте испытуемым просто показывали слова. Одни слова имели «политическую окраску» (аборт, иммиграция), другие обозначали более общие и нейтральные, но тоже неоднозначные понятия (например, свобода).

Мозг людей работает во многом благодаря сформированным нейронным связям. Нейронные связи создаются в ответ на все образы, слова, умения и действия в процессе обучения и познания мира. Если какая-то информация не нужна или навык не используется, то соответствующие им нейронные связи исчезают, а если человек слышит, смотрит, делает, воспринимает одно и то же, то нейронные связи отвечающие за эти смыслы, идеи и навыки становятся все прочнее и порвать их все сложнее.

В ходе исследования выяснилось, что одни и те же образы и слова мозг либералов и консерваторов в буквальном смысле воспринимает по-разному. То есть в ответ на одно и то же в их головах «включаются» разные участки мозга. При этом у людей, придерживающихся одинаковых взглядов, активность мозга в ответ на одну информацию очень похожа. Это касается даже нейтральных вроде бы понятий типа «свобода».

Получается, что люди биологически обречены на непримиримость, на разделение «своих» и «чужих», невозможность понять другую точку зрения? Нет, отвечают ученые. Мозг человека пластичен, он может образовывать новые нейронные связи до старости — надо только попробовать подумать «в другую сторону» и прислушаться к чему-то другому.