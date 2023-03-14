Клад ювелирных камней нашли в стоке древнеримской бани

Находка была сделана в английском Карлайле возле стены Адриана, сообщает Live science.

30 полудрагоценных камней с углубленной гравировкой (инталии), вероятно, выпали из оправы колец, которые носили посетители терм купальщики. Камни были потеряны во II-III веках нашей эры.

«Их приклеивали растительным клеем, в жаркой и влажной бане они легко выпадали из колец», — рассказал Фрэнк Джиекко, археолог, руководивший раскопками.

Инталии были очень тонкой работы: самые маленькие имели диаметр около 5 миллиметров, а самые большие — около 16 мм.

«Мастерство гравировки таких крошечных вещей просто невероятно», — отметил Джиекко.

Например, во время раскопок археологи обнаружили аметист с изображажением Венеры, держащей цветок или зеркало, а также яшмы с выгравированным сатиром, томно развалившемся на ложе из камней. Подобные украшения носили только очень состоятельные люди. Помимо изысканных инталий, при раскопках археологи обнаружили 40 женских шпилек и 35 стеклянных бусин.

Джиекко считает, что посетители бани, скорее всего, замечали потерю только вернувшись домой. Многие могли подумать, что стали жертвами мелкой кражи. Воровство в термах было настолько распространенным, что в римских банях по всей Англии были выставлены таблички с проклятиями, которые должны были «отомстить виновным в таких преступлениях».

Одна из таких табличек гласила: «До тех пор, пока кто-нибудь, раб или свободный, будет хранить молчание или знать что-либо об этом, его кровь, глаза и все члены будут прокляты, и даже кишки будут полностью выедены, если он украл кольцо».