Геофизики: подо льдом похожего на Звезду Смерти спутника Сатурна есть океан

Самая близкая к Сатурну и самая маленькая его луна Мимас продолжает давать новые данные.

В прошлом году ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института в Колорадо (США) обнаружили, что аппарат «Кассини» показал загадочные колебания поверхности Мимаса. Расчеты показали, что так вести себя может только внутренний океан, образующий между коркой льда и ядром жидкую «прослойку». До этого считалось, что Мимас — сплошная глыба. Более того, по расчетам спутник может генерировать достаточно тепла, чтобы поддерживать такой океан.

Поверхность Мимаса покрыта кратерами, но больше всех выделяется огромный кратер Гершель, который и делает спутник похожим на звезду смерти. Это остаток от колоссального столкновения. Новое компьютерное моделирование показало, что оно вполне могло вызвать истончение ледяной корки с внутренней стороны и образование подледного океана. Научная статья с результатами исследования вышла в Geophysical Research Letters.

Модели показали, что во время удара, образовавшего Гершель, ледяная оболочка Мимаса должна была иметь толщину не менее 55 км. Нынешние наблюдения за Мимасом и модели его внутреннего нагрева ограничивают толщину ледяного панциря 30 км. Результаты подразумевают, что современный океан должен был появиться после столкновения.

Конечно, это пока гипотезы, но именно существование поледного океана на этой «Звезде Смерти» как нельзя лучше объясняет поведение поверхности и даже существующую форму гигантского кратера.