Археологи раскопали таверну возрастом около 4700 лет
Археологи обнаружили большое заведение общепита, датируемое XXVIII веком до нашей эры, на территории древнего города Лагаш на юге Ирака.
Она оказалась оборудована скамейками, глиняной печью, емкостями для хранения пищевых продуктов и зиром, древним глиняным аналогом холодильника, сообщает Ancient origins. Заведение находилось частично под крышей, частично под открытым небом.
Город Лагаш, известный сегодня как Телль аль-Хиба, был основан между 4900 и 4600 лет назад и заброшен 3600 лет назад. Это делает его одним из самых ранних городов мира. Лагаш находился примерно в 321 км к юго-востоку от современного Багдада.
Недавние экспедиции в Лагаш команды археологов из Пенсильванского и Пизанского университетов были посвящены жизни простых людей из городских кварталов пятитысячелетней давности. Во время раскопок в одном из таких небогатых районов Сара Пиццименти, доцент Пизанского университета и полевой руководитель проекта, раскопала сгоревшее строение. Хотя в этом районе было обнаружено несколько древних печей для обжига глиняной посуды, найденная печь имела другое назначение.
Возле печи нашли скамейки и полки. Полки рухнули, но когда-то все они были заставлены мисками для еды. На другой стороне комнаты была большая круглая конструкция, состоящая из большого сосуда и слоев глиняных черепков. Археологи узнали в наполовину заглубленной конструкции зир, примитивный холодильник. Команда поняла, что они нашли общественную закусочную. В мисках с обрушившихся полок были обнаружены рыбные и куриные кости. Кроме того, здесь подавали пиво и хлеб.
Раскопки в этом районе также открыли улицы, дома, гончарные печи и многие другие артефакты: глиняные печати, каменные орудия труда, жетоны, бусы, пробки для банок и почти 37 000 гончарных черепков.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Светлана Репина
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