Премьер Италии Мелони назвала лучшее место для переговоров Украины и России
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает наиболее подходящим местом для переговоров России и Украины Ватикан.
По ее мнению, Святой престол идеально подходит для диалога по мирному урегулированию конфликта.
Ранее Папа Римский Франциск также предлагал Ватикан в качестве переговорной площадки для сторон конфликта.
Вместе с тем он признал, что встреча Владимира путина и Владимира Зеленского маловероятна, а вот их представители могли бы встретиться в Ватикане.
Понтифик также сообщил о готовности поехать в Москву и посетить Киев, чтобы способствовать урегулированию конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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