Премьер Италии Мелони назвала лучшее место для переговоров Украины и России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает наиболее подходящим местом для переговоров России и Украины Ватикан.

По ее мнению, Святой престол идеально подходит для диалога по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Папа Римский Франциск также предлагал Ватикан в качестве переговорной площадки для сторон конфликта.

Вместе с тем он признал, что встреча Владимира путина и Владимира Зеленского маловероятна, а вот их представители могли бы встретиться в Ватикане.

Понтифик также сообщил о готовности поехать в Москву и посетить Киев, чтобы способствовать урегулированию конфликта.