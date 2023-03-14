Настоящие амазонки: найдены останки женщин майя, они были воинами

Скелет знатной женщины майя с наконечником стрелы, застрявшим в ее лопатке, позволяет предположить, что высокопоставленные дамы в доколумбовой Америке участвовали в войнах, пишет iflScience.

Научная статья пока вышла в препринте. Проанализировав состояние плечевых костей этой женщины, авторы приходят к заключению, что она, возможно, была искусной лучницей.

Стремясь определить, как велись войны в позднепостклассическую эпоху майя, которая длилась с начала XIII до середины XV веков нашей эры, исследователи изучили состояние трех скелетов, найденных в городе Маяпане на полуострове Юкатан. Один принадлежал знатному мужчине-воину, два других женщинам — богатой и простолюдинке.

В отличие от женщины низкого ранга, останки аристократов обоего пола были найдены лежащими лицом вниз и, похоже, оба были застрелены. У мужчины исследователи обнаружили наконечник стрелы из обсидиана в грудной клетке, а у женщины — в плече.

Конечно, смерть от стрелы не обязательно делает кого-то воином, поэтому авторы исследования решили проверить состояние плечевых костей всех трех скелетов. Используя модели для воссоздания напряжения, создаваемого стрельбой из лука и метанием копья, ученые смогли определить, насколько хорошо каждый был подготовлен к требованиям войны.

Результаты показали, что кости рук мужчины были лучше всего адаптированы для стрельбы из лука. У знатной женщины также были обнаружены свидетельства того, что она много практиковалась в стрельбе. А вот у простолюдинки таких признаков не было совсем. По мнению авторов, это открытие означает, что высокопоставленные мужчины и женщины «скорее всего, имели относительно одинаковый уровень мастерства стрельбы из лука. Это поддерживает идею о том, что эта знатная женщина могла участвовать в войне».

Воссоздавая условия нагрузки для метания копья, исследователи обнаружили, что плечевая кость простой женщины демонстрировала такой же уровень нагрузок, как у мужчины. Однако, учитывая ее явное отсутствие практики в стрельбе из лука и тот факт, что в войнах майя принимала участие главным образом знать, маловероятно, что эту женщину допустили бы на поле боя.