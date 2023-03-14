Биоинженеры создали полуживых бактерий-киборгов
Благодаря сложному химическому процессу ученые смогли разработать универсальные клетки-киборги.
Новые клетки обладают многими характеристиками живых клеток, но лишены способности делиться и расти, сообщают в Калифорнийском университете Дэвиса (США). Они прндставляют собой что-то среднее между живой и неживой природой, говорят создатели. Результаты опубликованы в Advanced science.
Чтобы искусственные клетки были полезными, их нужно тщательно контролировать, а это не так просто, если они размножаются, как настоящие. Эти клетки-киборги могут применяться в самых разных областях: от улучшения лечения таких болезней, как рак, до очистки разных сред от загрязнений с помощью целенаправленных химических реакций.
«Клетки-киборги программируемы, не делятся, сохраняют основные клеточные функции, но приобретают новые способности», — говорит биомедицинский инженер Чименг Тан.
В настоящее время клеточная инженерия основана на двух ключевых подходах: генетическом ремоделировании существующих клеток для придания им новых функций (более гибких, но способных к воспроизведению) и создании синтетических клеток с нуля (которые не могут воспроизводиться, но имеют ограниченные биологические функции).
Эти клетки-киборги — результат новой, третьей стратегии. В качестве основы исследователи взяли бактериальные клетки и добавили в них элементы из искусственного полимера. Оказавшись внутри клетки, полимер подвергался воздействию ультрафиолетового света, чтобы встроить его в гидрогелевую матрицу путем сшивания, имитирующего естественный процесс.
Несмотря на то, что они способны поддерживать большую часть нормальных биологических функций, эти клетки-киборги оказались более устойчивыми к стрессовым факторам, таким как высокий pH и воздействие антибиотиков. Новые клетки сохраняют клеточный метаболизм, подвижность, синтез белка и совместимость с генетическими цепями.
Они способны проникать в раковые клетки — однажды их можно будет использовать для доставки лекарств. Но пока неясно, что именно мешает репликации клеток — это еще предстоит выяснить.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
-
Светлана Репина
Военный историк Кнутов: маневры американского бомбардировщика неподалеку от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерной войны
Военный историк Юрий Кнутов считает, что маневры американского бомбардировщика B-52Н на небольшом расстоянии от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерного конфликта.Подробнее...
-
-