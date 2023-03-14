Средневековый город в Африке имел сложную систему, помогающую пережить засуху

Большой Зимбабве был первым крупным городом на юге Африки, где на пике его развития между XI и XV веками проживало около 18 000 человек.

Упадок когда-то процветающего средневекового мегаполиса иногда объясняют засухой, но недавно археологи нашли среди руин свидетельства того, что горожане хорошо умели сохранять воду, сообщает ScienceAlert.

Авторы работы, вышедшей в журнале Anthropocene, утверждают, что ряд больших круглых углублений вокруг города, называемых «ямы дакка», использовались не только для добычи глины, как считалось раньше, но и для сбора и хранения воды. У подножия нескольких склонов ямы расположены так, чтобы как можно эффективнее собирать дождевую и грунтовую воду. Другие ямы, окружающие город, пересекают ручьи.

Собирая дождевую воду и перекрывая части реки или ручья, люди, которые когда-то жили здесь, могли обеспечить наличие воды для питья и сельского хозяйства в течение большей части года, даже в засушливый сезон. Возле ям, например, найдены следы растений, которые растут только во влажной почве.

Свои выводы ученые доказывают также исследованиями с лидаров, наземными исследованиями и беседами с местными жителями, которые также экономят воду в засушливом регионе. По оценкам, в этих средневековых ямах могло храниться более 18 миллионов литров воды.

Эксперты говорят, что в сезон дождей некоторые районы города становились влажными и заболоченными. Эти места идеально подходили для добычи глины. В более засушливые времена некоторые из этих карьеров, по всей вероятности, превращались в резервуары для сбора подземных вод и стоков с окружающих холмов.

Об истории Великого Зимбабве известно мало. Причиной его упадка мог стать как климат, так и экономические, и политические трудности.