Издание NetEase пишет, что у России есть новый план, который может прекратить мировую гегемонию США.

Авторы материала отмечают, что президент Всемирного банка традиционно избирается из числа граждан США.

Кандидатура главы ВБ обычно утверждается решением американского президента, и в этот раз Джо Байден предложил назначить на этот пост экс-главу Mastercard Аджая Бангу.

Однако исполнительный директор от РФ Роман Маршавин заявил, что российская сторона хочет выдвинуть своего кандидата.

Он рассказал, что Россия консультируется по этому вопросу с представителями других стран и отметил, что кандидатом от РФ не обязательно будет россиянин.