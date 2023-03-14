Глава офиса Зеленского Ермак пообещал важные новости, связанные с Польшей

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак анонсировал важные новости, связанные с Польшей.

На днях состоялись переговоры Ермака с польскими дипломатами, после которых и последовало данное заявление.

Вероятно, новости, о которых идет речь, будут связаны с решением Польши направить украинским военным танки или самолеты.

Ранее в России заявили, что Запад пытается затянуть конфликт, снабжая украинскую армию вооружениями.

В РФ неоднократно подчеркивали, что все оружие, поступающее на Украину из западных стран, становится законной целью для российской армии.