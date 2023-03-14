Полиция ищет создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»

Российская полиция пытается установить личность человека, создавшего Telegram-канал «Теракт в Москва-Сити».

Там опубликованы угрозы по поводу совершения атаки на московское здание в период до 15 марта.

Создатель канала, имеющего менее 100 подписчиков, показывал фотографии оружия и утверждал, что хорошо подготовился к теракту.

Канал был создан 7 марта нынешнего года. По мнению правоохранителей, его создатель находится за пределами России.

Полиция провела обследования делового центра Москва-Сити, но не обнаружила подозрительных предметов.