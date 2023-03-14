Полиция ищет создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
2023-03-14 03:11
Российская полиция пытается установить личность человека, создавшего Telegram-канал «Теракт в Москва-Сити».
Там опубликованы угрозы по поводу совершения атаки на московское здание в период до 15 марта.
Создатель канала, имеющего менее 100 подписчиков, показывал фотографии оружия и утверждал, что хорошо подготовился к теракту.
Канал был создан 7 марта нынешнего года. По мнению правоохранителей, его создатель находится за пределами России.
Полиция провела обследования делового центра Москва-Сити, но не обнаружила подозрительных предметов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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