Депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев считает, что украинские военные могут начать контрнаступление на Артемовск (Бахмут). До просыхания почвы.

Он отметил, что советская военная техник хорошо проходит по грязи, поэтому российским военным важно не пропустить момент начала наступления ВСУ.

Гурулев уточнил, что на данном участке линии соприкосновения российские военные должны быть полностью обеспечены вооружениями.

По мнению генерала, уровень обучения российских военных позволяет отразить контрнаступление ВСУ.

Он также призвал проявлять бдительность не только в Артемовске, но и на Запорожском и Херсонском направлениях.