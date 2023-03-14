В России намерены повысить призывной возраст с 19 лет до 21 года

Государственной думе надлежит рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до 21 года, которое планируется проводить поэтапно. Новость сообщается информационной службой ТАСС.

Государственной думе предложен на рассмотрение новый законопроект. Он предусматривает постепенное повышение возраста призывников с 19 лет до 21 года.

Предполагается, что в следующем году призывать в армию россиян будут с 19 до 30 лет, в 2024-ом - с 20 до 30, в 2026 г. - с 21 года до 30 лет.

Согласно тексту документа, российские граждане 27-30 лет, которые числятся в запасе и не проходили срочную службу без уважительных причин, получат возможность пройти ее по личной инициативе.

Также при желании призывником можно будет стать с 18 лет.

Инициаторы законопроекта отметили его преимущества. Новые правила избавят старшеклассников и студентов от необходимости являться в военкоматы для получения отсрочки от призыва.

Также с федерального бюджета снимается финансирование медкомиссий для призывников, которые получают общее или среднее профессиональное образование.

В связи с этим расходы государства уменьшатся более чем на 639 российских рублей.