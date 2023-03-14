Шарапова по изысканности наряда превзошла звезд Голливуда на Оскаре

В Турции уверены, что отобрать Крым у России невозможно, и это понимают как Киев, так и Запад

Забрать Крымский полуостров силой не получится. И об этом знают как власти Киева, так и руководство западных стран. В этом уверен представитель турецкой общественной организации Унвер Сель.

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