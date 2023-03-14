Шарапова по изысканности наряда превзошла звезд Голливуда на Оскаре

2023-03-14 08:07

Мария Шарапова посетила премию американской киноакадемии "Оскар", по изысканности наряда превзойдя голливудских знаменитостей.

Теннисистка Мария Шарапова была в числе присутствующих на главном кинособытии года "Оскар".

Спортсменка по элегантности своего наряда обошла звезд Голливуда.

Вечеринка по поводу "Оскара" стала 1-ым официальным выходом в свет молодой мамы.

Знаменитость выбрала для торжества платья британской марки Emilia Wickstead из последней коллекции.

Образ Мария дополнила длинными черными перчатками, объемными босоножками Versace и 3-мя колье знаменитого бренда Cartier по изготовлению ювелирных украшений.