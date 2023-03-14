Шарапова по изысканности наряда превзошла звезд Голливуда на Оскаре
Мария Шарапова посетила премию американской киноакадемии "Оскар", по изысканности наряда превзойдя голливудских знаменитостей.
Теннисистка Мария Шарапова была в числе присутствующих на главном кинособытии года "Оскар".
Спортсменка по элегантности своего наряда обошла звезд Голливуда.
Вечеринка по поводу "Оскара" стала 1-ым официальным выходом в свет молодой мамы.
Знаменитость выбрала для торжества платья британской марки Emilia Wickstead из последней коллекции.
Образ Мария дополнила длинными черными перчатками, объемными босоножками Versace и 3-мя колье знаменитого бренда Cartier по изготовлению ювелирных украшений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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