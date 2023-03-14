Знаменитости РФ, избранники которых младше их наследников

Алла Пугачева и Максим Галкин - это далеко не одна пара с огромной разницей в возрасте, когда дети звезд старше их возлюбленных. Кристине Орбакайте - 51 год, а ее отчиму Галкину - 46.

Среди знаменитостей не редкость, когда муж намного старше своей избранницы. Есть случаи, когда возлюбленные младше детей звездных мужей.

Одним из примеров таких пар являются режиссер Андрей Кончаловский, который недавно отпраздновал свой 85-летний юбилей, и актриса Юлия Высоцкая, которой 49 лет.

Интересно, что сыну Кончаловского Егору уже 57 лет.