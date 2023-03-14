Покровскому предстоит выплатить штраф в размере 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

2023-03-14 08:56

На лидера рок-группы "Ногу свело" Макс Покровский состовлен административный протокол, согласно которому музыкант обязан выплатить штраф в размере 50 000 российских рублей за дискредитацию ВС РФ.

На Макса Покровского, который не живет в РФ с 2019 года, составили административный протокол.

Солист группы "Ногу свело" грозит штраф в размере 50 000 российских рублей за дискредитацию российских военных.

Заседание по поводу состоится 27 марта.

После запуска СВО музыкальный коллектив выпустил 7 композиций на данную тему.

В первые месяцы зимы текущего года группа провела свой 1-ый европейский тур.