Покровскому предстоит выплатить штраф в размере 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ
2023-03-14 08:56
На лидера рок-группы "Ногу свело" Макс Покровский состовлен административный протокол, согласно которому музыкант обязан выплатить штраф в размере 50 000 российских рублей за дискредитацию ВС РФ.
На Макса Покровского, который не живет в РФ с 2019 года, составили административный протокол.
Солист группы "Ногу свело" грозит штраф в размере 50 000 российских рублей за дискредитацию российских военных.
Заседание по поводу состоится 27 марта.
После запуска СВО музыкальный коллектив выпустил 7 композиций на данную тему.
В первые месяцы зимы текущего года группа провела свой 1-ый европейский тур.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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