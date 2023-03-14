56-летняя Наталья Штурм травмировалась на Карибах

Певица так обрадовалась медовому месяцу, что не рассчитала свои силы и неудачно прыгнула в бассейн.

Звезда 90-х недавно улетела в свадебное путешествие на Карибы. Наталья Штурм и ее избранник Альберт отдыхают на острове Сен-Мартен. Пара поселилась на берегу моря в пятизвездочном отеле.

Однако отдых не заладился. 56-летняя певица призналась в соцсетях, что получила травму во время медового месяца.

Показывая подписчикам красоты острова, артистка показала также ссадины на руке. Наталья посетовала, что накануне поранилась в бассейне. Штурм намекнула, что в тот момент была нетрезва. Певица так обрадовалась отдыху, что не рассчитала свои силы и неудачно прыгнула в бассейн.

Так обрадовалась, что долетела. Ну, чуть-чуть отметила. Отбила себе левый бок. Ну, ничего, пройдет, - объяснила она.

Позже певица призналась: вместо воды при падении приземлилась на асфальт. Так что сейчас артистка залечивает ушибы. Несмотря на это, Штурм выглядит отлично.

Наталья заявила, что намерена заняться на острове парусным спортом.

Мне говорят, что после этого синяков прибавится, - шутит звезда.

О том, что выходит замуж за ювелира Альберта (фамилию избранника певица скрывает), Наталья заявила в ноябре 2022 года. Пара познакомилась несколько лет тому назад во время отдыха на Занзибаре.