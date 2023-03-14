Фомин заявил, что не против сняться в фильмах для взрослых

Исполнитель Митя Фомин ошарашил признанием, Оказывается, музыкант готов стать персонажем фильма для взрослых.

Солист группы "Hi-Fi" Митя Фомин заявил, что с огромным удовольствием сыграет в порнофильме.

Музыкант с сожалением отметил, что продюсеры "такого" кино вряд ли смогут насобирать ему на гонорар.

Певец признался, что для него не проблема опубликовать свои откровенные фото или даже снимки эротического содержания.

Также артист высказался о публикациях поющей ведущей Ольги Бузовой. Он считает, что в его коллеге все прекрасно, по этой причине ей нечего стесняться, а значит есть, что показать и чем похвастаться.