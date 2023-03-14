Розенбауму сделали операцию по удалению тромба в больнице Красноярска, где артист находится на гастролях
2023-03-14 10:20
Александр Розенбаум, будучи на гастролях в Красноярске, угодил в больницу Красноярска, где был экстренно прооперирован. Музыканту удалили тромб.
Исполнитель Александр Розенбаум, находясь на гастролях в Красноярске, почувствовал резкую боль в нижней конечности.
Музыканта забрала скорая, в срочном порядке доставив в больницу.
Артисту была проведена экстренная операция по удалению тромба.
В настоящее время Розенбаум находится в местной клинике под неусыпным контролем медиков.
Опубликовано: Наталья Гончарова