Розенбауму сделали операцию по удалению тромба в больнице Красноярска, где артист находится на гастролях

Александр Розенбаум, будучи на гастролях в Красноярске, угодил в больницу Красноярска, где был экстренно прооперирован. Музыканту удалили тромб.

Исполнитель Александр Розенбаум, находясь на гастролях в Красноярске, почувствовал резкую боль в нижней конечности.

Музыканта забрала скорая, в срочном порядке доставив в больницу.

Артисту была проведена экстренная операция по удалению тромба.

В настоящее время Розенбаум находится в местной клинике под неусыпным контролем медиков.