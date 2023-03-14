Психолог Степанова рекомендует Волочковой отказаться от общения с Джугурдой, чтобы не повторить судьбу теперь уже покойной подруги актера Браташ
2023-03-14 10:40
Психолог и блогер Вероника Степанова призывает балерину Анастасию Волочкову прекратить дружбу с актером Никитой Джигурдой.
Психолог Вероника Степанова в рамках своего канала на платформе Ютуб заявила, что артистке балета Анастасии Волочковой необходимо перестать контактировать с актером Никитой Джигурдой.
Блогер напомнила об общении артиста с миллионершей Людмилой Браташ, скончавшейся в 2016 году.
По словам Джигурды, покойная завещала ему целое состояние. После нескольких заседаний судов все имущество Браташ досталось ее сестре.
По мнению Степановой, актер будто отслеживает дам с непростой судьбой и тугим кошельком, которые не в силах отказаться от бокала вина. Далее - дело техники.
Опубликовано: Наталья Гончарова