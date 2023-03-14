Розенбаум прокомментировал свое состояние из больницы Красноярска, извинившись, что выступление в Братске пришлось отменить

Александр Розенбаум вышел на связь из больницы Красноярска, куда его доставила местная бригада скорой помощи.

После того как Александр Розенбаум был госпитализирован в отделение сосудистой хирургии больницы Красноярска, где исполнитель находился на гастролях, музыкант или его представители опубликовали послание поклонникам ВКонтакте.

Артист (или от его имени) поблагодарил неравнодушных к его судьбе за поддержку, извинившись, что его концерт в Братске не состоится по известной причине.

Розенбаум заверил, что далее концерты пройдут по плану.

Накануне, 13 марта, звезда сцены дал в Красноярске 2 концерта. Когда закончилось 2-ое выступление знаменитости, он почувствовал резкую боль в ноге.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи доставила музыканта в больницу в экстренном порядке, где ему уже сделали операцию по удалению тромба.