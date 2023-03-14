Муцениеце призналась, что счастлива без мужа, несмотря на устои общества

Агата Муцениеце уверена, что женщина может быть счастлива, не находясь в браке. Актриса удовлетворена своей жизнью, ведь она состоялась в карьере, а муж - это не главное.

Актриса Агата Муцениеце пообщалась с поклонниками в рамках проекта Skillbox на тему женского счастья.

Артистка не из тех, кто считает, что для женщины главное - "был бы милый рядом".

Звезда экрана удовлетворена своей жизнью, так как состоялась в профессии и способна обеспечить всем необходимым себя и своих детей от брака с коллегой Павлом Прилучным.

Не устраивает Агату только то, что общество продолжает навязывать устаревшие ценности о необходимости создания семьи в полном составе.