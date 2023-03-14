Муцениеце призналась, что счастлива без мужа, несмотря на устои общества
Агата Муцениеце уверена, что женщина может быть счастлива, не находясь в браке. Актриса удовлетворена своей жизнью, ведь она состоялась в карьере, а муж - это не главное.
Актриса Агата Муцениеце пообщалась с поклонниками в рамках проекта Skillbox на тему женского счастья.
Артистка не из тех, кто считает, что для женщины главное - "был бы милый рядом".
Звезда экрана удовлетворена своей жизнью, так как состоялась в профессии и способна обеспечить всем необходимым себя и своих детей от брака с коллегой Павлом Прилучным.
Не устраивает Агату только то, что общество продолжает навязывать устаревшие ценности о необходимости создания семьи в полном составе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Наталья Гончарова
Савичева призналась, что поет под фонограмму, когда нет условий для исполнения композиций вживую
Исполнительница Юлия Савичева не стала скрывать, что поет под фонограмму. Это случается, когда состояние здоровья оставляет желать лучшего, либо площадка не готова к живому исполнению.Подробнее...
-