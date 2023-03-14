Савичева призналась, что поет под фонограмму, когда нет условий для исполнения композиций вживую

Исполнительница Юлия Савичева не стала скрывать, что поет под фонограмму. Это случается, когда состояние здоровья оставляет желать лучшего, либо площадка не готова к живому исполнению.

Юлия Савичева не стала лукавить, признавшись, что поет под фонограмму.

Случается это тогда, когда нет условий для того, чтобы артист исполнял свои песни сам. Это происходит, когда при пении вживую звук ужасный из-за отсутствия необходимой аппаратуры.

Также звезды позволяют себе "открывать рот", когда им нездоровится.

Савичева убеждена, что делается все для того, чтобы зритель наслаждался концертом, а "не надрывал уши".