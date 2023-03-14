Телеверсия живого выступления Асти в рамках Золотого микрофона выйдет в эфир 16 и 19 марта

Телеверсия живого выступления исполнительницы Анны Асти в рамках Золотого микрофона выйдет в эфир RU.TV 16 марта в 20600, а 19 марта в 20:00.

16 и 19 марта поклонники Anna Asti могут посмотреть телеверсию живого выступления артистки в рамках "Золотого граммофона" на канале RU.TV.

Звезда сцены исполнила свои композиции с 1-ого альбома вживую, не забыв поделиться эмоциями с поклонниками.

16 марта артистка споет для фанатов в 20:00, а 19:00 в 17:00.

Напомним, что многие эксперты шоу-бизнеса утверждают, что Анна Асти заняла нишу на российской сцене, которая образовалась после того, как в РФ отказалась выступать украинская певица Светлана Лобода.