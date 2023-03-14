Грушко: зерновая сделка между РФ, Украиной, Турцией и ООН продлена на 60 дней

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил об успешном продлении зерновой слелки.

Днём 14 марта заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко пообщался с представителями отечественной прессы, где подтвердил, что Россия, Турция, Украина и Организация объединённых наций достигли договорённости по продлению Черноморской инициативы по вывозу украинского зерна.

По словам Грушко, сделка была продлена на два календарных месяца, хотя в прошлый раз она была заключена 14 марта 2022 года и действовала ровно год. Александр Грушко отметил, что в ходе продления Черноморской инициативы был подтверждён пакетный характер её действия.

Согласно достигнутым сторонами договорённостям, зерновая сделка предполагает вывоз сельскохозяйственных удобрений не только из Украину, но и из России. Также данная сделка регламентирует порядок экспорта российских сельскохозяйственных удобрений.

Говоря о пакетном характере сделки, официальные представители МИД РФ, включая Александра Грушко, дают понять, что Черноморская инициатива будет расторгнута, если российские удобрения не будут попадать на мировые рынки.

При этом Грушко подчеркнул, что в настоящий момент процесс вывоза российской профильной продукции за рубеж происходит слишком медленно из-за искусственных ограничений, установленных государствами коллективного Запада. В качестве таких ограничений Александр Грушко назвал санкции.