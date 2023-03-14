Боярский не собирается завершать театральную карьеру, вопреки информации в СМИ

Михаил Боярский заверил, что продолжает играть в театре и не собирается уходить на покой.

Актер и исполнитель Михаил Боярский высказался по поводу того, собирается ли он оставить театр в ближайшее время.

Дело в том, что в СМИ появились сведения о том, что артист уходит из театра.

Звезда сцены и экрана заявил, что занят во многих театральных постановках и прекращать заниматься этим пока не намерен.

Боярский не отрицает, что не работает над новыми проектами, но полюбившихся зрителю спектаклей, где он занят, в месяц проходит около 7-ми, что является достаточным "багажом".