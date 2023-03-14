Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод в Артемовске, где был Зеленский

Российские добровольческие отряды штурмовиков установили контроль над одним из предприятий в Артемовске Донецкой Народной республики.

14 марта пресс-служба российской частной военной кампании "Группа Вагнера" опубликовала уведомление о том, что бойцы данного подразделения установили единоличный контроль над частью комбината "Востокмаш", который входит в комплекс Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).

В пресс-релизе "Вагнера" отмечается, что ещё 20 декабря прошло года на территории данного завода побывал Владимир Зеленский. Известно, что украинский президент прибыл на предприятие, где провёл церемонию награждения солдат ВСУ, участвующих в удержании Артемовска во время российского наступления.

Примечательно, что днём ранее командующий сухопутной группировкой вооружённых сил Украины на Донбассе генерал Александр Сырский признал, что украинские войска находятся в тяжёлом положении на территории Артемовска из-за отсутствия новых поставок боеприпасов, что связано с утратой контроля над дорогами в город.

Американская газета Wall Street Journal также пишет, что ВСУ несут крупные потери в Артемовске ввиду неспособности вывозить раненых из города, поскольку подразделения ЧВК "Вагнера" контролируют все асфальтированные дороги, ведущие в данный населённый пункт.

При этом сам основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что бойцы его группировки также находятся в непростом положении при попытке штурма Артемовска ввиду того, что армия Украины ведёт непрекращающийся артиллерийский обстрел российских военных.