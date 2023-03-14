ЕС удалил из санкционного списка троих россиян, которые ушли из жизни

Представители ЕС "смилостивились", убрав из санкционного списка российских деятелях, которые умерли.

Из санкционного списка ЕС убрали скончавшившихся российских деятелей.

В черном списке нет больше таких имен, как Кирилл Стремоусов, который был заместителем главы Херсонской области и погиб, Николай Петрунин (депутат Госдумы) и Владимир Сунгоркин (экс-главред "Комсомольской правды"), которые скончались.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеф Борель заявлял, что новых санкций против России вводится больше не будет, но после в силу был введен 10-ый пакет антироссийских санкций.

В рамках последнего были заморожены активы еще 2-ух банков РФ и введен запрет на ввоз в страну "нового" перечня товаров.