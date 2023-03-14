Жигалова посмеялась над Барских, обвинив его в незнании родного языка

Журналистка Алена Жигалова не упустиkа возможности посмеяться над украинским певцом Максом Барских, обвинив того в незнании "мовы".

Макс Барских так кичился тем, что ненавидит РФ, россиян, что будет петь только на "мове", что угодил в очень неприятную ситуацию.

Журналистка Алена Жиглалова в эфире своего Ютуб-шоу "Алена, блин" рассказала историю о том, что исполнитель во время концерта за рубежом забыл слова своей композиции на украинском языке.

Звезда интернета не исключает вероятности, что он не просто забыл текст, а попросту его не знал.

Ранее сообщалось, что певец разблокировал доступ к своим песням для россиян на стриминговых сервисах.