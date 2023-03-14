Собчак высказалась по поводу своих чувств к SHAMAN

Журналистка Ксения Собчак не стала скрывать, что Ярослав Дронов - мужчина ее мечты. О "чувствах" к звезде сцены знаменитость написала в своем Телеграм-канале.

Ярослав Дронов предположил, что звездная блондинка Ксения Собчак мечтает о нем. Именно по этой причине она посвятила ему 10 или даже 15 публикаций.

Ксения Анатольевна отрицать не стала, что видит артиста во снах.

Журналистка написала в своем Телеграм-канале в свойственной ей ироничной манере о чувствах к молодому исполнителю.

Знаменитость пошутила, что грезит о том, чтобы быть рубашкой на теле артиста и микрофоном в его руках.