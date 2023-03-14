Собчак высказалась по поводу своих чувств к SHAMAN
2023-03-14 14:31
Журналистка Ксения Собчак не стала скрывать, что Ярослав Дронов - мужчина ее мечты. О "чувствах" к звезде сцены знаменитость написала в своем Телеграм-канале.
Ярослав Дронов предположил, что звездная блондинка Ксения Собчак мечтает о нем. Именно по этой причине она посвятила ему 10 или даже 15 публикаций.
Ксения Анатольевна отрицать не стала, что видит артиста во снах.
Журналистка написала в своем Телеграм-канале в свойственной ей ироничной манере о чувствах к молодому исполнителю.
Знаменитость пошутила, что грезит о том, чтобы быть рубашкой на теле артиста и микрофоном в его руках.
Опубликовано: Наталья Гончарова