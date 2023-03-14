Бледанс опубликовала свой снимок в бикини во время отдыха в Абу-Даби
2023-03-14 14:43
Эвелина Бледанс, которой 53 года не постеснялась показать, как выглядить в бикини. Артистка поделилась снимком с пляжа во время отдыха в столице ОАЭ.
Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в социальных сетях своим фото. Знаменитость позирует на берегу Персидского задива в купальнике.
Снимок сделан со спины. Знаменитость разговаривает по телефону, сидя на сапборде.
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В столицу ОАЭ артистка отправилась по работе, решив совместить полезное с приятным.
Сообщалось, что из России Бледанс вместе с сыном уехала еще в начале марта.
Опубликовано: Наталья Гончарова