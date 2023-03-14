Бледанс опубликовала свой снимок в бикини во время отдыха в Абу-Даби

2023-03-14 14:43

Эвелина Бледанс, которой 53 года не постеснялась показать, как выглядить в бикини. Артистка поделилась снимком с пляжа во время отдыха в столице ОАЭ.

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в социальных сетях своим фото. Знаменитость позирует на берегу Персидского задива в купальнике.

Снимок сделан со спины. Знаменитость разговаривает по телефону, сидя на сапборде.

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    В столицу ОАЭ артистка отправилась по работе, решив совместить полезное с приятным.

    Сообщалось, что из России Бледанс вместе с сыном уехала еще в начале марта.