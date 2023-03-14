Трамп призвал к смене режима в США из-за допущенного Байденом «бардака»

Телеканал Fox News опубликовал интервью с Дональдом Трампом, который настоял на смене политического режима в США.

14 марта ведущий канала Fox News Такер Карлсон пообщался с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, поинтересовавшись, считает ли политик целесообразным смену действующего в России правительства. По мнению Трампа, администрация Белого дома должна думать о смене собственной, а не российской власти.

Дональд Трамп уверен, что команда действующего лидера Соединённых Штатов Джозефа Байдена привела государство к "бардаку", которое поставило страну на грань полномасштабного военного конфликта между блоком НАТО и Россией. Также Трамп напомнил о бушующем в США финансовом кризисе, снова упрекнув Байдена в его начале.

Накануне Дональд Трамп прокомментировал закрытие Silicon Valley Bank в Соединённых Штатах, отметив, что данное событие является самым негативным для государства после финансового кризиса, случившегося в 2008 году. По словам Трампа, недальновидный экономический менеджмент со стороны Джо Байдена приведёт США к новой Великой депрессии.

Также Трамп выразил уверенность в том, что Байдена станут называть новым Гербертом Гувером, который был американским президентом во время Великой депрессии, продлившейся с 1929 по 1939 год.

Примечательно, что в понедельник Джозеф Байден выступил с экстренным заявлением относительно закрытия Silicon Valley Bank, где сообщил, что финансовый кризис американскому государству не угрожает.

Выступление Байдена продлилось пять минут, и в нём не были озвучены конкретные меры для предотвращения экономического краха США, из-за чего после речи президента акции ведущий американских компаний начали стремительно падать.