56-летняя Холли Берри показала, как выглядит без мейк-апа

Подписчики высказали предположения, что знаменитость записала видео, собираясь на церемонию награждения "Оскар-2023".

Ролик актрисы набрал 153 000 лайков, а один из ее фанатов написал в комментариях под публикацией, что артистка слишком прекрасна даже без косметики.