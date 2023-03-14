56-летняя Холли Берри показала, как выглядит без мейк-апа
2023-03-14 14:57
Обладательница премии "Оскар, актриса Холли Берри продемонстрировала поклонникам как выглядит без косметики, выложив в сеть соответствующую фотографию.
56-летняя звезда Голливуда Холли Берри решила поделиться с фанатами видео, на котором позирует без макияжа.
Естественная красота темнокожей актрисы привела ее фолловеров в восторг.
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Подписчики высказали предположения, что знаменитость записала видео, собираясь на церемонию награждения "Оскар-2023".
Ролик актрисы набрал 153 000 лайков, а один из ее фанатов написал в комментариях под публикацией, что артистка слишком прекрасна даже без косметики.
Опубликовано: Наталья Гончарова