Круз признался, что проигнорировал Оскар-2023, чтобы не столкнуться с Кидман
2023-03-14 15:11
Том Круз сообщил, почему его не было среди присутствующих на церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар-2023".
Дело в том, что актер Том Круз избегает общения со своей бывшей супругой и коллегой по экрану Николь Кидман.
По заверениям знаменитости, именно по этой причине он проигнорировал "Оскар- 2023".
Звезды Голливуда расстались в еще в 2001 году, но дружеских отношений сохранить не сумели.
Примечательно, что проект "Топ Ган: Меверик", где Крузу досталась роль главного персонажа, был представлен в 6 номинациях.
Опубликовано: Наталья Гончарова