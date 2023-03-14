Круз признался, что проигнорировал Оскар-2023, чтобы не столкнуться с Кидман

Том Круз сообщил, почему его не было среди присутствующих на церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар-2023".

Дело в том, что актер Том Круз избегает общения со своей бывшей супругой и коллегой по экрану Николь Кидман.

По заверениям знаменитости, именно по этой причине он проигнорировал "Оскар- 2023".

Звезды Голливуда расстались в еще в 2001 году, но дружеских отношений сохранить не сумели.

Примечательно, что проект "Топ Ган: Меверик", где Крузу досталась роль главного персонажа, был представлен в 6 номинациях.