Шойгу поручил вдовое увеличить производство высокоточных ракет в РФ

Сергей Шойгу распорядился о двукратном увеличении ракетного производства на отечественных оборонных концернах.

14 марта министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом на предприятие корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), где проинспектировал процесс выполнения государственного оборонного заказа на производства высокоточных ракет для нужд спецоперации в Украине.

По словам Шойгу, во время инспекции он убедился в добросовестности работы сотрудников КТРВ, отметив, что они исправно выполняют заказ, поступивший от правительства. При этом Сергей Шойгу отметил, что к моменту начала 2023 года данное производство смогло существенно увеличить объёмы производства высокоточных вооружений.

Тем не менее, Шойгу поручил администрации КТРВ удвоить объёмы по производству высокоточных ракет, поскольку подобное оружие остро необходимо российским войскам для эффективного продолжения СВО в Украине и достижения всех целей, поставленных Владимиром Путиным в качестве верховного главнокомандующего.

Накануне в пресс-службе российского Минобороны уведомили, что военно-космические силы РФ нанесли "удар возмездия" по украинским военным и энергетическим объектам. По данным ведомства, операция получила название "удар возмездия" из-за недавнего вторжения диверсантов ВСУ в сёла Брянской области.

Примечательно, что в ходе "удара возмездия" российские ВКС использовали сразу шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал" воздушного базирования, сумев поразить все поставленные цели. Позднее спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что российские войска никогда ранее не использовали 6 ракет "Кинжал" одновременно.