Сигал заявил, что считает себя русским на 1 000 000 %

Актер Стивен Сигал, который переехал в Россию, заявил, что он русский аж на 1 000 000 %.

Американский актер Стивен Сигал принял участие в съезде Международного движения русофилов (те, кто испытывает пристрастие ко всему русскому).

В рамках этой встречи звезда экрана заявил, что он на 100 % - русофил и на 1 000 000 % - русский.

Сигал напомнил, что у его отца есть русские корни, а его мать обожала русскую культуру.

Напомним, что артист переехал в РФ на ПМЖ несколько лет назад. Его наследник Доминик тоже проживает здесь и состоит в отношениях с российской моделью Айрин Даниловой.