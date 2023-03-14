Слепаков выставил на продажу квартиру в центре российской столицы за 260 000 000 рублей
2023-03-14 15:47
Комик Семен Слепаков продает квартиру в центре столицы РФ, хозяином которой он пока является. Расстаться с недвижимостью юморист готов за 260 000 000 российских рублей.
Квартира Семена Слепакова расположена на Крымской набережной. Площадь ее составляет 217 кв. м.
В апартаментах имеется 3 санузла, гостиная, кухня-столовая, 3 спальни и гардеробная.
Стоимость жилплощади составляет 3 400 000 долларов, что в переводе на российские рубли равно 260 000 000.
Объявление о продаже элитной жилой недвижимости уже не первый месяц "висит" на специализированном сайте.
Опубликовано: Наталья Гончарова