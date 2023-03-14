Никоненко осудил Калныньша за его поведение по отношению к России
2023-03-14 16:08
Актер и режиссер Сергей Никоненко нелестно высказался о своем прибалтийском коллеге Иваре Калныньше из-за негатива со стороны того в адрес России.
Сергей Никоненко осудил латвийского коллегу Ивара Калныньша за пожелание России "рассыпаться как карточный домик".
Режиссер назвал артиста "гадиной" в свете последних событий. Никоненко не скрывает, что не ожидал такого поведения от того, кто снялся в куче российских фильмов.
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Никоненко убежден, что такие "подпевалы" не нужны ни США, ни тем более России, где снимать его уже не будут ни при каких условиях.
Ранее Калныньш заявлял, что не живет воспоминаниями, а двигается лишь вперед.
Опубликовано: Наталья Гончарова