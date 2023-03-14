Никоненко осудил Калныньша за его поведение по отношению к России

2023-03-14 16:08

Актер и режиссер Сергей Никоненко нелестно высказался о своем прибалтийском коллеге Иваре Калныньше из-за негатива со стороны того в адрес России.

Сергей Никоненко осудил латвийского коллегу Ивара Калныньша за пожелание России "рассыпаться как карточный домик".

Режиссер назвал артиста "гадиной" в свете последних событий. Никоненко не скрывает, что не ожидал такого поведения от того, кто снялся в куче российских фильмов.

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    Никоненко убежден, что такие "подпевалы" не нужны ни США, ни тем более России, где снимать его уже не будут ни при каких условиях.

    Ранее Калныньш заявлял, что не живет воспоминаниями, а двигается лишь вперед.