Назаров, покинувший Россию после уволения из театра, не стал жить в Израиле

Актер Дмитрий Назаров уехал из России после увольнения его из театра. В Израиле артист жить не стал. Какую страну звезда экрана выбрал для проживания?

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева покинули РФ после того, как их уволили из МХТ имени Чехова.

Была информация, что Назаров находится в Израиле, но это не так.

Звезда экрана обосновался во Франции, где некоторое время назад приобрел квартиру. Об этом рассказала журналистке Екатерине Гордеевой его супруга.

Ранее сообщалось, что Назарова в соцсетях преследуют хейтеры за его высказывания против РФ.