«Хаббл» сфотографировал вечно праздничную туманность Душа

Изображением небольшой области известной эмиссионной туманности Душа поделились в Европейском космическом агентстве. Эмиссионной называют туманность, которая светится сама в оптическом диапазоне.

На переднем плане примечательна свободно плавающая газовая глобула frEGG. Испаряющаяся газовая глобула — область водорода размером около 100 астрономических единиц (1 а.е. — расстояние от Земли до Солнца). FrEGG на этом изображении — небольшая темнвя область в форме головастика. Это области газа, достаточно плотные, чтобы они испарялись не так легко, как окружающий их менее компактный газ.

Фотоиспарение происходит, когда газ ионизируется и рассеивается интенсивным источником излучения — обычно молодыми горячими звездами, испускающими огромное количество ультрафиолетового света. Глобулы типа frEGG были найдены недавно и отличаются от других тем, что они имеют отчетливую форму «голова-хвост». Их относительная непрозрачность означает, что газ в них защищен от ионизации и фотоиспарения. Считается, что это важно для образования протозвезд.

Красный цвет на фото вызван особым типом излучения, известным как H-альфа-излучение. Это происходит, когда очень энергичный электрон внутри атома водорода теряет часть своей энергии и дает этот характерный красный свет.

Ближе к левому верхнему углу разбросаны несколько больших бледно-голубых звезд. На переднем плане сияют яркая желтая звезда и меньшая синяя.