Люди становятся все холоднее, и ученые догадываются

Новое исследование предлагает ключевой фактор, который мог сыграть в этом роль: кишечные микробы.

Научная статья вышла в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, о результатах работы сообщили в Мичиганском университете (США).

Изучая данные пациентов, госпитализированных с сепсисом, когда организм экстремально реагирует на инфекцию, а также результаты тестов на мышах, ученые выявили взаимосвязь между кишечными бактериями и изменениями температуры тела. Выбор пациентов с сепсисом был не случаен, потому что это состояние может привести к различным колебаниям температуры тела.

«Мы знаем, что температурная реакция важна при сепсисе, потому что она точно предсказывает, кто выживет, а кто умрет. Но мы не знаем, что движет этим изменением и можно ли его изменить, чтобы помочь пациентам», — говорит микробиолог и иммунолог Роберт Диксон.

Команда изучила образцы кишечных бактерий, взятые у 116 человек с сепсисом, и обнаружила, что микробиота у этих пациентов сильно различается и что эти отличия коррелируют с изменениями температуры. Бактерии Firmicutes были наиболее тесно связаны с более высокой температурой. Они производят важные вещества для роста и здоровья организма, а также влияют на иммунный ответ и обмен веществ.

При дальнейших тестах на здоровых мышах у животных без вышеназванных бактерий наблюдалась более низкая базовая температура тела. Кормление антибиотиками также снижало ее. Как у людей, так и у мышей одно и то же семейство бактерий, по-видимому, связано с колебаниями температуры.

Авторы работы признают, что для доказательства виновности кишечных бактерий в «охлаждении» человечества, еще требуются исследования. Однако это интересная гипотеза.