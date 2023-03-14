Айза-Лилуна Ай познакомила подписчиков с ходом строительства ее нового дома на Бали

Пока у будущей дачи в раю есть только стены, но хозяйка уже продумывает, как обставит свое новое гнездышко.

Айза рассказала в соцсетях о своих грандиозных планах на этот год. Блогер и телеведущая строит себе роскошную дачу на райском острове, сообщает СтарХит.

Пока что постройка представляет собой голые стены без окон и дверей, но хозяйка уже планирует, как обставит свое будущее жилище.

По словам экс-возлюбленной Гуфа, в ее особняке будет просторная гостиная, кухня, ванная и спальня, а также детская. Рядом с постройкой - небольшой дворик.

Даже сама телеведущая пока не может поверить, что ее мечта о своем гнездышке в раю получает конкретные очертания.

Полдня провела на стройке, я в шоке. Не до конца осознаю, что строю себе дом на острове Бали, — поделилась Айза в личном блоге.

Не так давно Айза вмешалась в бурный конфликт Гуфа с его нынешней женой Юлией. Рэпер вел себя очень странно: отобрал у жены паспорт и не давал ей выехать из Таиланда.