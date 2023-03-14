Business Insider: крах Silicon Valley Bank спровоцировали посты в Twitter

Издание Business Insider предполагает, что распространение негативной информации о Silicon Valley Bank в мессенджерах могло повлечь за собой банкротство банка.

Вечером вторника, 14 марта, журналисты зарубежного информагентства Business Insider опубликовали колонку, в которой сообщили, что банкротство и закрытие американского Silicon Valley Bank могло быть спровоцировано искусственно посредством распространения отрицательных сведений о деятельности данной финансовой организации.

По мнению аналитиков Business Insider, SVB мог быть закрыт из-за того, что в мессенджере Twitter началось массовое распространение информации о скором банкротстве банка, что повлекло за собой массовый отток средств из него из-за вкладчиков, пожелавших вывести свои деньги.

При этом в BI отметили, что 9 марта о грядущем кризисе внутри Silicon Valley Bank было опубликовано порядка 200 тысяч постов в Twitter. Некоторые из этих сообщений принадлежали влиятельным американским контрагентам и предпринимателям, которые призывали выводить средства из SVB.

Авторы статьи в Business Insider подчёркивают, что уже в пятницу, 10 марта, из-за распространившейся в Twitter информации о скором крахе SVB вкладчики пытались вывести из данного банка около 42-ух миллиардов долларов. Также в колонке уделили особое внимание тому факту, что банкротство банка произошло в считанные дни, что указывает на неординарное влияние масс-медиа на современную экономику.

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