На Дмитриенко напала фанатка-пенсионерка, разорвав футболку молодого исполнителя
2023-03-14 16:56
Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко пожаловался, что его "взрослые" поклонницы узнают его. Одна из таких фанаток в возрасте напала на артиста, разорвав на нем футболку.
Оказывается, у молодого исполнителя Вани Дмитриенко есть поклонники не только среди девочек-подростков, но и среди их бабушек.
Артист признался, что "солидные" фанатки узнают и окликивают его в людных местах.
Люди бывают разные. Однажды после концерта, когда поклонницы фотографировались со своим кумиром, к певцу подошла женщина в возрасте и пыталась разорвать на нем футболку.
После инцидента знаменитость увели охранники.
Опубликовано: Наталья Гончарова