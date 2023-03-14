На Дмитриенко напала фанатка-пенсионерка, разорвав футболку молодого исполнителя

Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко пожаловался, что его "взрослые" поклонницы узнают его. Одна из таких фанаток в возрасте напала на артиста, разорвав на нем футболку.

Оказывается, у молодого исполнителя Вани Дмитриенко есть поклонники не только среди девочек-подростков, но и среди их бабушек.

Артист признался, что "солидные" фанатки узнают и окликивают его в людных местах.

Люди бывают разные. Однажды после концерта, когда поклонницы фотографировались со своим кумиром, к певцу подошла женщина в возрасте и пыталась разорвать на нем футболку.

После инцидента знаменитость увели охранники.